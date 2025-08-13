Национальный мессенджер MAX официально презентуют в начале осени. Об этом сообщил вице-президент VK по экономике и финансам Александр Морозов.

«На начало осени у нас запланирована подробная презентация платформы», — сказал он во время презентации по результатам компании за первое полугодие 2025-го.

Среди текущих функций мессенджера разработчики отмечают возможность обмена сообщениями и файлами до 4 ГБ. Пользователи могут подписываться на каналы, использовать реакции и настраивать уведомления. Также в планах добавление функции электронной подписи и образовательных сервисов.