Регион
13 августа, 11:18

Национальный мессенджер MAX официально презентуют в начале осени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Национальный мессенджер MAX официально презентуют в начале осени. Об этом сообщил вице-президент VK по экономике и финансам Александр Морозов.

«На начало осени у нас запланирована подробная презентация платформы», — сказал он во время презентации по результатам компании за первое полугодие 2025-го.

Среди текущих функций мессенджера разработчики отмечают возможность обмена сообщениями и файлами до 4 ГБ. Пользователи могут подписываться на каналы, использовать реакции и настраивать уведомления. Также в планах добавление функции электронной подписи и образовательных сервисов.

В Госдуме назвали сроки внедрения «Госуслуг» в мессенджер MAX
Напомним, MAX — российская цифровая платформа, предлагающая разнообразные пользовательские сервисы. На ней доступен мессенджер с функциями аудио- и видеозвонков, чатами, голосовыми сообщениями, отправкой крупных файлов и денежными переводами. Платформа сообщила о достижении миллиона пользователей, из которых 75% используют Android, 23% — iOS, а 2% — версию для компьютеров.

Анастасия Никонорова
