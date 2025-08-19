18 миллионов пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ

Национальный мессенджер МАХ преодолел отметку в 18 миллионов зарегистрированных пользователей. Наибольшая активность зафиксирована среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Екатеринбурга и Казани.

Согласно статистике, 73% пользователей используют Android, 26% — iOS, а на десктопные версии приходится лишь 1%. С момента запуска сервиса было отправлено свыше 200 миллионов сообщений и совершено около 30 миллионов звонков, включая групповые видеовызовы. Средняя продолжительность обычного звонка составила 8 минут, а группового — почти 47,5 минут. Также в мессенджере создано более 700 тысяч групповых чатов.

14 июля МАХ запустил тестирование каналов, в котором участвуют более 300 авторов — блогеров, СМИ, знаменитостей и ведомств. Их каналы доступны в специальном разделе, а общее число подписчиков превысило 2 миллиона. Среди самых популярных — Mash, Соловьёв, Артемий Лебедев, РИА «Новости», РБК, RT на русском, 360.ru и Юрий Подоляка. К платформе также присоединились новые авторы, включая Александра Цыпкина, Валю Карнавал и других.