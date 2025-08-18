Для удобства школьников и учителей в мессенджер МАХ внедрили «Сферум»

В национальный мессенджер МАХ интегрировали коммуникационный сервис «Сферум» при поддержке Минпросвещения. Образовательное пространство начнёт работать с 2025–2026 учебного года, сообщили 18 августа в Москве на совещании региональных министров образования. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

«Интеграция Сферума в национальный мессенджер МАХ — это важный шаг к созданию единой цифровой образовательной среды. Теперь у педагогов, учеников и родителей есть удобный, безопасный и современный инструмент для общения, обучения и обмена знаниями. В мессенджере сделан акцент на защите данных и комфорте пользователей, чтобы цифровое пространство школы стало ещё более доступным и эффективным», – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Разработчики учли пожелания педагогов, родителей и школьников. В МАХ доступны ключевые функции Сферума: интеграция с электронными дневниками, интерактивная доска, сервисы «Сбор файлов», «Помощник ученика», «Помощник Рособрнадзора», чат-бот «Пушкинская карта». Учителя получат расширенный функционал и специальный знак отличия.

В новом образовательном пространстве уже работает чат-бот «Предложения Министру просвещения РФ», куда педагоги могут направлять свои вопросы и идеи Сергею Кравцову. Также появится единый доступ к сервисам через ФГИС «Моя школа» и приложение «Госуслуги Моя школа» с расписанием, оценками и домашними заданиями. Кроме того, пользователи смогут подписывать документы онлайн, например, справки об отсутствии на уроках.

Запуск Сферума в МАХ будет поэтапным. С 25 августа он заработает в Татарстане, Алтае, Марий Эл, Владимирской и Тверской областях, а также в ХМАО. С 15 сентября сервис станет доступен и в других регионах.