Центр безопасности МАХ заблокировал 10 тысяч номеров мошенников за месяц

Центр безопасности национального мессенджера МАХ подвёл первые итоги работы по защите пользователей от мошеннических атак. Специалисты центра, работающие круглосуточно, в июле заблокировали свыше 10 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, чаще всего представлявшимися сотрудниками банков или госорганов. Об этом стало известно из пресс-релиза VK.

Платформа предотвратила распространение более 32 тысяч вредоносных и спам-документов до момента их попадания к пользователям. Все выявленные случаи мошенничества передаются в Минцифры России, а связанные с ними аккаунты блокируются пожизненно. В компании подчеркивают, что безопасность пользователей является абсолютным приоритетом, и отмечают активное сотрудничество с ведущими российскими экспертами по кибербезопасности.