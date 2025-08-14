Встреча Путина и Трампа
14 августа, 11:58

Центр безопасности МАХ заблокировал 10 тысяч номеров мошенников за месяц

Обложка © ТАСС/Погиба Александра

Центр безопасности национального мессенджера МАХ подвёл первые итоги работы по защите пользователей от мошеннических атак. Специалисты центра, работающие круглосуточно, в июле заблокировали свыше 10 тысяч телефонных номеров, используемых злоумышленниками, чаще всего представлявшимися сотрудниками банков или госорганов. Об этом стало известно из пресс-релиза VK.

Платформа предотвратила распространение более 32 тысяч вредоносных и спам-документов до момента их попадания к пользователям. Все выявленные случаи мошенничества передаются в Минцифры России, а связанные с ними аккаунты блокируются пожизненно. В компании подчеркивают, что безопасность пользователей является абсолютным приоритетом, и отмечают активное сотрудничество с ведущими российскими экспертами по кибербезопасности.

Напомним, МАХ — российская цифровая платформа, предлагающая мессенджер с аудио- и видеозвонками, денежными переводами и бизнес-сервисами в формате мини-приложений. В Государственной думе заявили, что мессенджер скоро интегрирует сервис «Госуслуги». Все необходимые разрешения от госорганов были получены два месяца назад во время закрытого тестирования обновления.

