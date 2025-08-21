MAX с 1 сентября включат в список программ для обязательной предустановки

С 1 сентября 2025 года национальный мессенджер MAX станет обязательным для предустановки на все продаваемые в стране гаджеты. Цифровая платформа заменит «VK Мессенджер», который входил в аналогичный перечень с 2023 года, сообщила пресс-служба Правительства РФ в своём Telegram-канале.

«Также с 1 сентября отечественный магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на технике, использующей операционные системы iOS и HyperOS», — говорится в сообщении.

В настоящее время RuStore уже автоматически устанавливается на устройства с Android и HarmonyOS. Помимо того, с начала 2026 года приложение «Лайм HD TV» будут предустанавливать на все Smart TV.