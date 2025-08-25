Мобильную электронную подпись Госключ интегрировали в мессенджер MAX

Технология мобильной электронной подписи «Госключ» впервые была внедрена в мессенджер. Благодаря этому клиенты банков, операторов связи и других организаций получат возможность подписывать электронные документы, направляемые им в системе МАХ. Например, непосредственно в телефоне можно будет заверять согласия на обработку персональных данных, договоры об оказании услуг или дополнительные соглашения. Первые компании смогут присоединиться к этому сервису в мессенджере до конца года.

Процедура подписания организована следующим образом: компания отправляет клиенту договор через мессенджер, вместе с файлом приходит ссылка для seamless-перехода в сервис «Госключ». Там пользователь подписывает документ электронной подписью, предварительно оформив сертификат, если делает это впервые. После подтверждения всех необходимых действий в «Госключе» пользователь возвращается в МАХ, где может скачать или переслать уже подписанный документ.

Использование «Госключа» обеспечивает безопасность проведения сделок. Все события, связанные с подписанием документов через этот сервис, отображаются в личном кабинете пользователя на портале «Госуслуги».

«Госключ» является мобильным приложением, разработанным при участии Минцифры России. Оно позволяет создавать усиленные квалифицированные и неквалифицированные электронные подписи в полном соответствии с российским законодательством. Утверждается, что приложение полностью безопасно, это подтверждается соответствующим заключением ФСБ России.