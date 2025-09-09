Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

9 сентября, 15:15

Владимир Путин прибыл в Сириус для встречи с молодыми учёными

Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на федеральную территорию Сириус. Глава государства встретится с молодыми учёными, а также планирует ознакомиться с работой научно-технологического университета «Сириус», в том числе посетить лабораторный комплекс учебного заведения.

Сириус — это уникальная территория, расположенная в Краснодарском крае, недалеко от города Сочи. Она была создана в 2020 году с целью развития науки, образования и инновационных технологий в России.

Песков заявил, что график Путина не изменился из-за атаки БПЛА в Сочи
Ранее стало известно, что число подписчиков канала Путина в MАХ за сутки превысило 150 тысяч человек. В нём опубликовано уже два поста, собравших за первые часы свыше 25 тысяч реакций подписчиков. На аналогичный канал в Telegram за всё время подписались чуть более 292 тысяч пользователей.

