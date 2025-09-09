Владимир Путин прибыл в Сириус для встречи с молодыми учёными
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл на федеральную территорию Сириус. Глава государства встретится с молодыми учёными, а также планирует ознакомиться с работой научно-технологического университета «Сириус», в том числе посетить лабораторный комплекс учебного заведения.
Сириус — это уникальная территория, расположенная в Краснодарском крае, недалеко от города Сочи. Она была создана в 2020 году с целью развития науки, образования и инновационных технологий в России.
