Песков заявил, что график Путина не изменился из-за атаки БПЛА в Сочи
График президента России Владимира Путина не изменился из-за атаки украинских беспилотников на Сочи, где глава государства подключался к онлайн-саммиту БРИКС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«График президента неизменен. Он реализуется по плану», — сказал Песков.
Напомним, что ВСУ атаковали Сочи беспилотниками после полуночи 9 сентября. Жители слышали серию взрывов на фоне работающих сирен воздушной тревоги. В результате атаки на Адлерский район погиб мужчина. Также в городе временно закрывали аэропорт, однако сейчас он работает в штатном режиме.