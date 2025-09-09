Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
9 сентября, 10:30

Песков заявил, что график Путина не изменился из-за атаки БПЛА в Сочи

График президента России Владимира Путина не изменился из-за атаки украинских беспилотников на Сочи, где глава государства подключался к онлайн-саммиту БРИКС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«График президента неизменен. Он реализуется по плану», — сказал Песков.

Саммит БРИКС продлился 1,5 часа и затронул вопросы экономического сотрудничества
Напомним, что ВСУ атаковали Сочи беспилотниками после полуночи 9 сентября. Жители слышали серию взрывов на фоне работающих сирен воздушной тревоги. В результате атаки на Адлерский район погиб мужчина. Также в городе временно закрывали аэропорт, однако сейчас он работает в штатном режиме.

Полина Никифорова
