20 сентября, 14:25

Трамп готовится к переговорам с Зеленским

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Администрация США рассматривает возможность организации встречи президента Дональда Трампа с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа и Владимиром Зеленским. Соответствующая информация появилась в публикации влиятельного американского издания The Wall Street Journal.

«Белый дом работает над тем, чтобы запланировать двусторонние переговоры Трампа с мировыми лидерами, такими как президент Сирии Ахмед аш-Шараа и... Владимир Зеленский», — говорится в сообщении издания.

Там уточнили, что также прорабатывается вариант проведения встречи американского президента с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. При этом, как отмечают журналисты, конкретные даты для потенциальных переговоров пока не определены.

Трамп заявил, что ему придётся участвовать в переговорах Путина и Зеленского
Ранее Трамп объявил о предстоящей встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции посетит Вашингтон 25 сентября по приглашению американского руководства. В рамках визита запланированы переговоры в Белом доме. Детали будущих договорённостей не разглашаются.

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Сирия
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
