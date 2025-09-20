Трамп готовится к переговорам с Зеленским

Администрация США рассматривает возможность организации встречи президента Дональда Трампа с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа и Владимиром Зеленским. Соответствующая информация появилась в публикации влиятельного американского издания The Wall Street Journal.

«Белый дом работает над тем, чтобы запланировать двусторонние переговоры Трампа с мировыми лидерами, такими как президент Сирии Ахмед аш-Шараа и... Владимир Зеленский», — говорится в сообщении издания.

Там уточнили, что также прорабатывается вариант проведения встречи американского президента с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. При этом, как отмечают журналисты, конкретные даты для потенциальных переговоров пока не определены.