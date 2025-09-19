Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

19 сентября, 18:49

Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом в Белом доме 25 сентября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Американский лидер объявил о предстоящем визите президента Турции в Белый дом 25 сентября, отметив, что стороны работают над рядом торговых и военных соглашений. Детали предстоящих переговоров не уточняются.

«Мы с президентом работаем над множеством торговых и военных сделок, в том числе по масштабной закупке самолётов Boeing, крупной сделке по (истребителям. — Прим. Life.ru) F-16, а также над продолжением переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно», — написал Трамп, охарактеризовав свои отношения с Эрдоганом как «очень хорошие».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о договорённости с председателем КНР Си Цзиньпином о личной встрече в рамках саммита АТЭС в Южной Корее в конце октября. Он добавил, что также договорился о своём визите в Китай в начале следующего года и ответном визите китайского лидера в США в подходящее время.

Анастасия Никонорова
