Трамп анонсировал встречу с Эрдоганом в Белом доме 25 сентября

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящей встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Американский лидер объявил о предстоящем визите президента Турции в Белый дом 25 сентября, отметив, что стороны работают над рядом торговых и военных соглашений. Детали предстоящих переговоров не уточняются.

«Мы с президентом работаем над множеством торговых и военных сделок, в том числе по масштабной закупке самолётов Boeing, крупной сделке по (истребителям. — Прим. Life.ru) F-16, а также над продолжением переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно», — написал Трамп, охарактеризовав свои отношения с Эрдоганом как «очень хорошие».