Трамп: Буду рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад видеть российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Майами в 2026 году и готов обсудить их участие. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.
«Я был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить», — сказал республиканец.
Напомним, Трамп анонсировал проведение саммита «двадцатки» 2026 года в Майами. В последний раз США принимали G20 в 2009 году, он проходил в Питтсбурге. Также хозяин Белого дома заметил, что не поедет на саммит G20, который пройдёт 21-22 ноября 2025 года в ЮАР. Вместе него в Йоханнесбург отправится вице-президент Джей Ди Вэнс.