Трамп ничего не знает об убийстве жителей КНДР спецназом ВМС США
Обложка © Flickr / Trump White House Archived
Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает информацией об инциденте, связанном с предполагаемым убийством северокорейских рыбаков спецназом ВМС США в 2019 году. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Мне ничего об этом не известно. Я мог бы изучить это, но мне ничего об этом не известно», — заявил Трамп.
Ранее стало известно, что в 2019 году администрация президента США Дональда Трампа санкционировала проведение секретной разведывательной операции на территории Северной Кореи без уведомления Конгресса. По информации СМИ, целью операции была установка оборудования для перехвата коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына. Во время высадки спецназовцы ВМС США столкнулись с экипажем местной лодки, в результате чего все находившиеся на борту судна погибли. Вероятнее всего, они были гражданскими лицами. Только в 2021 году администрация Джо Байдена проинформировала Конгресс о результатах расследования инцидента, которые остаются засекреченными.