Трамп ничего не знает об убийстве жителей КНДР спецназом ВМС США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает информацией об инциденте, связанном с предполагаемым убийством северокорейских рыбаков спецназом ВМС США в 2019 году. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Мне ничего об этом не известно. Я мог бы изучить это, но мне ничего об этом не известно», — заявил Трамп.