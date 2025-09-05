Стало известно о провальной спецоперации Трампа по слежке за Ким Чен Ыном

В 2019 году администрация президента США Дональда Трампа санкционировала секретную разведывательную операцию на территории Северной Кореи без уведомления Конгресса. Данную информацию передаёт New York Times со ссылкой на источники, знакомые с деталями операции.

Согласно публикации, целью операции была установка оборудования для перехвата коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына во время переговоров по ядерной программе. Однако при высадке на побережье спецназовцы ВМС США были обнаружены экипажем местной лодки. В ходе столкновения все находившиеся на северокорейском судне погибли. Издание отмечает, что погибшие, вероятно, были гражданскими лицами, поскольку не имели оружия и были одеты в гражданскую одежду.

NYT подчёркивает, что операция никогда не была публично признана и нарушала американское законодательство. Только в 2021 году администрация экс-президента Штатов Джо Байдена проинформировала ключевых членов Конгресса о результатах расследования инцидента, которые остаются засекреченными.