Трамп признался, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном в будущем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что надеется провести встречу в скором будущем с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом политик рассказал журналистам, подчеркнув, что «с нетерпением ждёт» переговоров.

«Мы когда-нибудь встретимся (с Ким Чен Ыном. — Прим. Life.ru) . На самом деле, я с нетерпением этого жду», — сказал Трамп.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп выразил недовольство обострением политической ситуации в Республике Корея. По его мнению, всё происходящее там напоминает ему «чистки или революцию». Он также напомнил, что в понедельник проведёт в Белом доме встречу с президентом республики Ли Чжэ Мёном.