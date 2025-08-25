Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
25 августа, 17:33

Трамп признался, что с нетерпением ждёт встречи с Ким Чен Ыном в будущем

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент США Дональд Трамп сообщил, что надеется провести встречу в скором будущем с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом политик рассказал журналистам, подчеркнув, что «с нетерпением ждёт» переговоров.

«Мы когда-нибудь встретимся (с Ким Чен Ыном. — Прим. Life.ru). На самом деле, я с нетерпением этого жду», — сказал Трамп.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп выразил недовольство обострением политической ситуации в Республике Корея. По его мнению, всё происходящее там напоминает ему «чистки или революцию». Он также напомнил, что в понедельник проведёт в Белом доме встречу с президентом республики Ли Чжэ Мёном.

Татьяна Миссуми
