Трамп подтвердил встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о личной встрече в рамках саммита АТЭС, который пройдёт в Южной Корее в конце октября. Об этом американский лидер сообщил в своей публикации в социальной сети Truth Social по итогам телефонных переговоров с китайским коллегой.

«Я также договорился с председателем Си, что мы встретимся на саммите АТЭС в Южной Корее, что я совершу визит в Китай в начале следующего года, и что председатель Си в свою очередь приедет в Соединённые Штаты в подходящее время», — заявил хозяин Белого дома.