19 сентября, 16:25

Трамп подтвердил встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент США Дональд Трамп договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о личной встрече в рамках саммита АТЭС, который пройдёт в Южной Корее в конце октября. Об этом американский лидер сообщил в своей публикации в социальной сети Truth Social по итогам телефонных переговоров с китайским коллегой.

«Я также договорился с председателем Си, что мы встретимся на саммите АТЭС в Южной Корее, что я совершу визит в Китай в начале следующего года, и что председатель Си в свою очередь приедет в Соединённые Штаты в подходящее время», — заявил хозяин Белого дома.

Трамп: Буду рад присутствию Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в США
Ранее стало известно, что Си Цзиньпин и Трамп провели телефонные переговоры. В ходе диалога лидеры всесторонне обсудили китайско-американские отношения и чувствительные проблемы, волнующие обе стороны. Особое внимание Си Цзиньпин уделил вопросу TikTok, выразив ожидание Китая, что судьба платформы будет определена исключительно на основе рыночных механизмов и честной конкуренции.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Дональд Трамп
  • Си Цзиньпин
  • атэс
  • Мировая политика
  • Политика
