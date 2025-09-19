Си Цзиньпин назвал разговор с Трампом конструктивным и затронул судьбу TikTok

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом прошёл в конструктивном и позитивном ключе. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Лидеры подробно обсудили состояние китайско-американских отношений и обменялись откровенными мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отдельное внимание Си Цзиньпин уделил ситуации вокруг TikTok. По его словам, Пекин рассчитывает, что решение по этой платформе будет основываться на рыночных принципах и обеспечит баланс интересов двух стран.

«Позиция Китая по TikTok ясна: правительство уважает пожелания компаний и приветствует их стремление вести коммерческие переговоры на основе рыночных правил и законов», — подчеркнул китайский лидер.