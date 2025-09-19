Си Цзиньпин назвал разговор с Трампом конструктивным и затронул судьбу TikTok
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786
Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом прошёл в конструктивном и позитивном ключе. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
Лидеры подробно обсудили состояние китайско-американских отношений и обменялись откровенными мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Отдельное внимание Си Цзиньпин уделил ситуации вокруг TikTok. По его словам, Пекин рассчитывает, что решение по этой платформе будет основываться на рыночных принципах и обеспечит баланс интересов двух стран.
«Позиция Китая по TikTok ясна: правительство уважает пожелания компаний и приветствует их стремление вести коммерческие переговоры на основе рыночных правил и законов», — подчеркнул китайский лидер.
Конфликт вокруг TikTok длится уже несколько лет. Власти США неоднократно заявляли, что приложение угрожает национальной безопасности из-за сбора пользовательских данных, и требовали продать американскую часть бизнеса. Китай же считает такие действия давлением на свои компании и вмешательством в рыночные процессы. В разные годы вопрос TikTok становился камнем преткновения в диалоге Вашингтона и Пекина.