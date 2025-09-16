Владимир Путин
16 сентября, 05:22

Стали известны условия соглашения США и Китая по будущему TikTok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Предварительное соглашение между США и Китаем о дальнейшей судьбе TikTok в Соединённых Штатах повторяет условия, которые рассматривались ещё в апреле. Об этом информирует газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимного представителя Белого дома.

«Если оба лидера (Дональд Трамп и Си Цзиньпин. — Прим. Life.ru) согласятся, то условия будут схожи с предложением, которое США рассматривали в апреле. В рамках этого предложения консорциум инвесторов получит долю в TikTok», — пишет издание.

При этом отмечается, что инвестиционная компания Blackstone, ранее желавшая войти в состав консорциума, больше не участвует в обсуждении потенциальной сделки.

TikTok-тренд с Украины: Соцсети заполнили ролики счастливых парней, покидающих страну

Ранее сообщалось, что Китай и США достигли «базового рамочного консенсуса» по вопросам урегулирования ситуации вокруг TikTok в ходе торговых переговоров, прошедших в Мадриде. Стороны провели откровенные и конструктивные дискуссии по вопросам, представляющим взаимный интерес. Достигнута предварительная договорённость о совместном урегулировании вопросов, касающихся TikTok, путём сотрудничества и снижения инвестиционных барьеров. Представители США и КНР планируют продолжить консультации.

Антон Голыбин
