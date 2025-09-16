Владимир Путин
16 сентября, 03:51

США и Китай достигли базового рамочного консенсуса по TikTok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ascannio

Китай и США в ходе торговых переговоров в Мадриде смогли достичь «базового рамочного консенсуса» по вопросам урегулирования ситуации вокруг TikTok. Об этом заявило Министерство коммерции Китайской Народной Республики.

«Руководствуясь важным консенсусом, достигнутым в ходе телефонного разговора лидеров двух государств, стороны провели откровенные, углубленные и конструктивные обсуждения по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказано в заявлении министерства.

В ведомстве добавили, что стороны достигли предварительного соглашения о совместном урегулировании вопросов, связанных с TikTok, посредством сотрудничества, а также о снижении инвестиционных барьеров и развитии соответствующего торгово-экономического взаимодействия.

В дальнейшем представители США и КНР планируют продолжить консультации по итоговым документам и выполнить необходимые внутренние процедуры для их утверждения.

Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт российской нефти
Ранее министр финансов США Скотт Бессент обозначил принципиальную позицию Вашингтона по поводу введения санкционных ограничений в отношении Китайской Народной Республики. Он подчеркнул, что американская сторона не готова действовать в одностороннем порядке без поддержки европейских партнёров. Американский чиновник также настаивает на более активной роли европейских государств в сокращении доходов России от нефтяного экспорта и в урегулировании конфликта на Украине.

