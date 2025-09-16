США и Китай достигли базового рамочного консенсуса по TikTok

Китай и США в ходе торговых переговоров в Мадриде смогли достичь «базового рамочного консенсуса» по вопросам урегулирования ситуации вокруг TikTok. Об этом заявило Министерство коммерции Китайской Народной Республики.

«Руководствуясь важным консенсусом, достигнутым в ходе телефонного разговора лидеров двух государств, стороны провели откровенные, углубленные и конструктивные обсуждения по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказано в заявлении министерства.

В ведомстве добавили, что стороны достигли предварительного соглашения о совместном урегулировании вопросов, связанных с TikTok, посредством сотрудничества, а также о снижении инвестиционных барьеров и развитии соответствующего торгово-экономического взаимодействия.

В дальнейшем представители США и КНР планируют продолжить консультации по итоговым документам и выполнить необходимые внутренние процедуры для их утверждения.