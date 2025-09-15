Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт российской нефти
МИД Китая предупредил о контрмерах при введении пошлин из-за закупок нефти из РФ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Linscott
Пекин предупредил, что предпримет жёсткие ответные действия, если страны НАТО, следуя указаниям США, попытаются ввести пошлины на китайские товары под предлогом закупок нефти из России. Такое заявление сделал представитель МИД Китая Линь Цзянь.
«Нормальное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со странами всего мира, включая Россию, законно и не вызывает никаких нареканий», — сказал он в ходе брифинга.
Китай предупредил, что предпримет ответные меры в случае посягательства на законные права и интересы государства. Линь Цзянь также заявил, что страна будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Он охарактеризовал действия США по оказанию давления на Евросоюз как «типичное одностороннее запугивание и экономическое принуждение», которое, по его словам, «серьёзно подрывает международные торговые правила и угрожает безопасности глобальных цепочек поставок».
Представитель МИД Китая подчеркнул, что принуждение и давление неэффективны и не решают проблем.
Ранее сообщалось, что в августе Китай значительно увеличил закупки российской нефти марки Urals, воспользовавшись скидками на партии, которые Индия отказалась принимать из-за введённых США повышенных торговых пошлин. Объёмы поставок из портов Балтийского и Чёрного морей выросли почти вдвое, тогда как Индия сократила закупки в три раза. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и Китай совместно противостоят дискриминационным торговым ограничениям, препятствующим социально-экономическому развитию стран и мировой торговли.