Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт российской нефти

«Нормальное торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая со странами всего мира, включая Россию, законно и не вызывает никаких нареканий», — сказал он в ходе брифинга.

Китай предупредил, что предпримет ответные меры в случае посягательства на законные права и интересы государства. Линь Цзянь также заявил, что страна будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Он охарактеризовал действия США по оказанию давления на Евросоюз как «типичное одностороннее запугивание и экономическое принуждение», которое, по его словам, «серьёзно подрывает международные торговые правила и угрожает безопасности глобальных цепочек поставок».