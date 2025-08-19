Китай утёр нос США после запрета на закупки российской нефти

В августе нефтеперерабатывающие предприятия Китая резко увеличили закупки российской нефти марки Urals, воспользовавшись скидками на партии, которые отказалась принимать Индия. Этот сдвиг произошёл после того, как администрация Трампа ввела повышенные торговые пошлины против Нью-Дели именно за импорт российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg.

Традиционно Китай предпочитает закупать углеводороды с Дальневосточного направления, однако в августе объёмы поставок из портов Балтийского и Чёрного морей выросли почти вдвое. В то же время Индия сократила свои закупки в три раза, что явно отражает влияние американских тарифов на её стратегию импорта.

Стоит отметить, что хотя президент США Дональд Трамп грозил аналогичными мерами против Китая, торговое перемирие пока сохраняется, что позволяет Пекину уверенно расширять своё присутствие на российском нефтяном рынке.