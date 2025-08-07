США или Россия: Востоковед объяснил, чью сторону в торговой войне выберет Китай

Китай не откажется от российской нефти под давлением США, подчеркнул главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор МПГУ Андрей Островский, комментируя введённые против союзников нашей страны пошлины.

По его словам, объём американо-китайской торговли подходит к 800 миллиардам долларов, а российско-китайской находится на уровне 250 миллиардов. Тем не менее Вашингтон не может закрыть потребности Пекина в нефти, его основным поставщиком остаётся Москва. Эксперт отметил, что КНР производит всего 220 млн тонн нефти в год, а требуется ему 750 млн тонн.