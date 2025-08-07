США или Россия: Востоковед объяснил, чью сторону в торговой войне выберет Китай
Востоковед Островский: Китай не откажется от российской нефти под давлением США
Флаги Китая и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Linscott
Китай не откажется от российской нефти под давлением США, подчеркнул главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор МПГУ Андрей Островский, комментируя введённые против союзников нашей страны пошлины.
По его словам, объём американо-китайской торговли подходит к 800 миллиардам долларов, а российско-китайской находится на уровне 250 миллиардов. Тем не менее Вашингтон не может закрыть потребности Пекина в нефти, его основным поставщиком остаётся Москва. Эксперт отметил, что КНР производит всего 220 млн тонн нефти в год, а требуется ему 750 млн тонн.
«И в этой связи Китай, естественно, просто не будет подчиняться американскому диктату. Китай в таком же положении, как и Индия находится. То есть если Индия и Китай подчинятся американскому диктату, то их экономика стремительно пойдёт вниз», — уверен собеседник радио «Комсомольская правда».
Напомним, 1 августа Дональд Трамп подписал указа о введении пошлин от 15% до 41% для 69 стран. Они вступили в силу в полночь 7 августа. Кроме того, Вашингтон ввёл дополнительные 25-процентные пошлины в отношении Индии, поскольку Трамп недоволен, что она продолжает покупать нефть у России. Однако Нью-Дели счёл такие меры несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми. А в Китае высмеяли попытки США диктовать новые правила торговли с помощью «тарифной дубинки».