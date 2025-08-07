«Чудовищный удар»: Рейтинг Трампа может рухнуть из-за торговой войны с Россией

Президент США Дональд Трамп сам себя загнал в ловушку, выдвинув России и её союзникам ультиматум по решению конфликта на Украине, уверен политолог Сергей Марков. По его словам, если американский лидер введёт стопроцентные тарифы на товары из Китая и Индии, то начнётся торговая война, беспрецедентная со времён Второй Мировой.

«Такого чудовищного удара по мировой экономике с тех пор ещё не было. При этом США сейчас не находятся в самой сильной позиции: американский электорат пострадает в огромной степени, рейтинг Трампа обрушится, а экономика Штатов будет иметь очень большие проблемы», — цитирует эксперта сайт MK.ru.

По его словам, Россия не согласится на ультиматум Трампа, но президент США не может просто уйти в сторону и ничего не делать, рискуя потерять рейтинг. Однако Москва может подыграть Вашингтону, использовав приёмы манипуляции, как это сейчас делает ЕС.