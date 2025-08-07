«Чудовищный удар»: Рейтинг Трампа может рухнуть из-за торговой войны с Россией
Политолог Марков: Рейтинг Трампа может обрушиться из-за торговой войны с Россией
Обложка © pixabay / MIH83
Президент США Дональд Трамп сам себя загнал в ловушку, выдвинув России и её союзникам ультиматум по решению конфликта на Украине, уверен политолог Сергей Марков. По его словам, если американский лидер введёт стопроцентные тарифы на товары из Китая и Индии, то начнётся торговая война, беспрецедентная со времён Второй Мировой.
«Такого чудовищного удара по мировой экономике с тех пор ещё не было. При этом США сейчас не находятся в самой сильной позиции: американский электорат пострадает в огромной степени, рейтинг Трампа обрушится, а экономика Штатов будет иметь очень большие проблемы», — цитирует эксперта сайт MK.ru.
По его словам, Россия не согласится на ультиматум Трампа, но президент США не может просто уйти в сторону и ничего не делать, рискуя потерять рейтинг. Однако Москва может подыграть Вашингтону, использовав приёмы манипуляции, как это сейчас делает ЕС.
«Это политика 21 века — побольше психологии, побольше манипуляции и т. д. Трамп ведь шоумен, на него такое действует», — полагает Марков.
Напомним, 1 августа Дональд Трамп подписал указа о введении пошлин от 15% до 41% для 69 стран. Они вступили в силу в полночь 7 августа. Кроме того, Вашингтон ввёл дополнительные 25-процентные пошлины в отношении Индии, поскольку Трамп недоволен, что она продолжает покупать нефть у России. Однако Нью-Дели счёл такие меры несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми. Премьер-министр Индии Моди отказался идти на компромисс с Трампом.