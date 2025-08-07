Трамп пообещал расширить вторичные санкции против торговых партнёров России
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп объявил о планах расширить перечень вторичных санкций против стран, сотрудничающих с Россией. Выступление республиканца транслировала пресс-служба Белого дома на YouTube.
«Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций», — пообещал американский лидер.
Ранее журналист американского издания Axios сообщил, что администрация США может ввести вторичные антироссийские санкции уже в пятницу, 8 августа. Также были предположения, что новые ограничительные меры Трампа против России могут навредить самим Соединённым Штатам, а угрозы хозяина Белого дома могут быть преувеличены.