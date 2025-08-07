Приговор Гуцул
Трамп пообещал расширить вторичные санкции против торговых партнёров России

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп объявил о планах расширить перечень вторичных санкций против стран, сотрудничающих с Россией. Выступление республиканца транслировала пресс-служба Белого дома на YouTube.

«Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций», — пообещал американский лидер.

Ранее журналист американского издания Axios сообщил, что администрация США может ввести вторичные антироссийские санкции уже в пятницу, 8 августа. Также были предположения, что новые ограничительные меры Трампа против России могут навредить самим Соединённым Штатам, а угрозы хозяина Белого дома могут быть преувеличены.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Санкции против России
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
