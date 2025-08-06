Axios: США могут ввести вторичные антироссийские санкции 8 августа

Администрация США может ввести вторичные антироссийские санкции уже в пятницу, 8 августа. Об этом сообщил представитель Белого дома, отметив, что введение ограничительных мер по-прежнему ожидается к концу недели. Журналист американского издания Axios Барак Равид опубликовал соответствующее заявление в своём аккаунте X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности предоставить 50 дней для переговоров между Россией и Украиной, после чего пригрозил введением стопроцентных торговых пошлин в отношении Москвы и её партнёров. Однако 29 июля он выразил разочарование действиями РФ и отсутствием прогресса в урегулировании конфликта, сократив срок до 10 дней. По словам заместителя временного поверенного в делах США при ООН Джона Келли, выступившего 31 июля, Трамп ожидает, что стороны достигнут мирного соглашения к 8 августа. В Кремле, как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ознакомились с заявлением американского лидера и приняли его к сведению.