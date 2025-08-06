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6 августа, 17:53

Рубио: США могут сегодня объявить решение по санкциям против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yuta23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / yuta23

Госсекретарь США Марко Рубио может выступить сегодня с заявлением по поводу санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его слова после телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ранее он провёл трёхчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

На вопрос о возможном введении Вашингтоном дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы на этой неделе Рубио ответил, что подробности станут известны позже.

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Напомним, сегодня Владимир Путин принял Уиткоффа в Кремле. Переговоры продолжались около трёх часов. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны обсудили перспективы мирного урегулирования на Украине, а также двусторонние отношения между Россией и США. Ушаков отметил, что диалог вышел конструктивным. Визит Уиткоффа состоялся за два дня до истечения ультиматума, объявленного американским президентом в связи с украинским вопросом.

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Никита Никонов
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