Рубио: США могут сегодня объявить решение по санкциям против России

Госсекретарь США Марко Рубио может выступить сегодня с заявлением по поводу санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на его слова после телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ранее он провёл трёхчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

На вопрос о возможном введении Вашингтоном дополнительных ограничительных мер в отношении Москвы на этой неделе Рубио ответил, что подробности станут известны позже.