Трамп назвал Россию угрозой нацбезопасности США

Американский лидер Дональд Трамп объявил Россию «чрезвычайной угрозой» безопасности США. Об этом говорится в его указе о пошлинах, который был опубликован на официальном сайте Белого дома.

В документе утверждается, что действия России представляют «экстраординарную угрозу безопасности» США, особенно в контексте украинского кризиса. Президент Штатов подчеркнул, что такое решение принято после консультаций с высокопоставленными чиновниками. Указ подтверждает сохранение режима чрезвычайного положения, введённого ранее в отношении России.

«Я получил дополнительную информацию от различных высокопоставленных должностных лиц, среди прочего, о действиях правительства РФ в отношении кризиса на Украине. Рассмотрев эту дополнительную информацию, я, среди прочего, пришёл к выводу, что чрезвычайное положение в стране, описанное в Указе президента 14066, продолжается и что действия и политика правительства РФ продолжают представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в сообщении.