Трамп назвал Россию угрозой нацбезопасности США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Американский лидер Дональд Трамп объявил Россию «чрезвычайной угрозой» безопасности США. Об этом говорится в его указе о пошлинах, который был опубликован на официальном сайте Белого дома.
В документе утверждается, что действия России представляют «экстраординарную угрозу безопасности» США, особенно в контексте украинского кризиса. Президент Штатов подчеркнул, что такое решение принято после консультаций с высокопоставленными чиновниками. Указ подтверждает сохранение режима чрезвычайного положения, введённого ранее в отношении России.
«Я получил дополнительную информацию от различных высокопоставленных должностных лиц, среди прочего, о действиях правительства РФ в отношении кризиса на Украине. Рассмотрев эту дополнительную информацию, я, среди прочего, пришёл к выводу, что чрезвычайное положение в стране, описанное в Указе президента 14066, продолжается и что действия и политика правительства РФ продолжают представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — говорится в сообщении.
Особое внимание в указе уделено введению 25% пошлин на индийские товары. Эта мера объясняется тем, что Индия продолжает закупать российскую нефть. Новые ограничения вступят в силу в соответствии с установленными сроками.
Напомним, сегодня Дональд Трамп ввёл дополнительный 25-процентный тариф в отношении импорта из Индии из-за закупок российской нефти. При этом неделю назад американский лидер объявил о введении 25-процентного тарифа на индийские товары, сославшись на высокие торговые барьеры, а также сотрудничество Нью-Дели с Москвой. По мнению эксперта, США используют Индию, чтобы опробовать новые санкции против РФ.