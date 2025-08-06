«Экспериментальный полигон»: Эксперт рассказал, зачем США начали давить на Индию

США требуют от Индии отказаться от закупок российской нефти, испытывая новые санкционные инструменты. Об этом заявил эксперт Анатолий Вожов в интервью РИАМО.

Вашингтон намерен ограничить продажи российской нефти через запретительные пошлины для стран-покупателей, но пока ультиматум предъявлен только Индии. При этом в списке крупнейших импортёров также значатся Китай и Турция, отмечает эксперт.

По его словам, США готовы пойти на риск, поскольку доля индийского экспорта в американский импорт составляет лишь 2%, или около 80 млрд долларов. Это несопоставимо с зависимостью от Китая, обеспечивающего почти четверть поставок.

«Индия выступает сегодня как экспериментальный полигон для США в пробе новых санкционных инструментов. Смущает лишь то, что Индия до недавнего времени рассматривалась США как союзник в противостоянии с Китаем. Такое ультимативное поведение — явно недружественный шаг», — подчеркнул Вожов.

Индия уже заявила, что не намерена отказываться от закупок российской нефти, руководствуясь экономической выгодой. По оценкам экспертов, такие поставки позволяют индийским компаниям экономить до 10 млрд долларов в год. Доля российской нефти в индийском импорте за последние три года выросла с 13% до более чем 50%.

Вожов считает, что Индия вряд ли пойдёт на уступки, поскольку потенциальные потери от санкций сопоставимы с затратами на перестройку логистики. Кроме того, при ВВП в 4 трлн долларов страна может позволить себе игнорировать давление.

Для России отказ Индии от закупок нефти может обернуться серьёзными проблемами, несмотря на то, что её доля в мировом экспорте не превышает 2%. По словам финансиста, Индия обеспечивает 25% российского нефтяного экспорта, и хотя замещение этих объёмов возможно, краткосрочные последствия будут болезненными.