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6 августа, 10:45

«Новая кувалда»: На Западе обеспокоены идеей Трампа по России

CNN: Антироссийские санкции Трампа могут сильно ударить по экономике США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Новые санкции президента США Дональда Трампа могут ударить по самим Соединённым Штатам в экономическом плане. Об этом сообщает CNN.

«Если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть», — говорится в публикации.

Также в издании обратили внимание, что угрозы президента о введении вторичных тарифов в отношении России могут быть преувеличены. На далее они будут гораздо меньше и не окажут огромного влияния.

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Ранее Трамп подтвердил, что 6 августа спецпосланник президента Стив Уиткофф прибудет в Москву для переговоров. По его словам, окончательное решение по возможному расширению антироссийских санкций будет принято после переговоров. Представитель США уже находится в Москве.

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Мария Любицкая
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