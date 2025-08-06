«Новая кувалда»: На Западе обеспокоены идеей Трампа по России

Новые санкции президента США Дональда Трампа могут ударить по самим Соединённым Штатам в экономическом плане. Об этом сообщает CNN.

«Если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, более низких прибылей для американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть», — говорится в публикации.