Белый дом анонсировал обращение Трампа
Трамп выступит из Овального кабинета с обращением на нераскрытую тему
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В среду вечером с обращением к нации из Овального кабинета выступит президент США Дональд Трамп. Однако Белый дом не сообщил, чему будет посвящена его речь.
«В 4.30 дня (23.30 мск - прим. Life.ru) президент делает заявление в Овальном офисе», — указано в графике.
Речь президента будет освещаться журналистами пула Белого дома, однако ни детали повестки, ни причины экстренного обращения пока не раскрываются. Это подогревает слухи в американской прессе — от политических инициатив до возможных чрезвычайных новостей.
Ранее Трамп подтвердил, что 6 августа спецпосланник президента Стив Уиткофф прибудет в Москву для переговоров. По его словам, окончательное решение по возможному расширению антироссийских санкций будет принято после переговоров. Сейчас Уиткофф уже находится в Москве.