Белый дом анонсировал обращение Трампа

В среду вечером с обращением к нации из Овального кабинета выступит президент США Дональд Трамп. Однако Белый дом не сообщил, чему будет посвящена его речь.

Речь президента будет освещаться журналистами пула Белого дома, однако ни детали повестки, ни причины экстренного обращения пока не раскрываются. Это подогревает слухи в американской прессе — от политических инициатив до возможных чрезвычайных новостей.