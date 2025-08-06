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6 августа, 08:29

Белый дом анонсировал обращение Трампа

Трамп выступит из Овального кабинета с обращением на нераскрытую тему

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

В среду вечером с обращением к нации из Овального кабинета выступит президент США Дональд Трамп. Однако Белый дом не сообщил, чему будет посвящена его речь.

«В 4.30 дня (23.30 мск - прим. Life.ru) президент делает заявление в Овальном офисе», — указано в графике.

Речь президента будет освещаться журналистами пула Белого дома, однако ни детали повестки, ни причины экстренного обращения пока не раскрываются. Это подогревает слухи в американской прессе — от политических инициатив до возможных чрезвычайных новостей.

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Ранее Трамп подтвердил, что 6 августа спецпосланник президента Стив Уиткофф прибудет в Москву для переговоров. По его словам, окончательное решение по возможному расширению антироссийских санкций будет принято после переговоров. Сейчас Уиткофф уже находится в Москве.

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Милена Скрипальщикова
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