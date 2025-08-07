Приговор Гуцул
Регион
7 августа, 07:59

Трамп подтвердил вступление в силу пошлин против 69 стран в полночь 7 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил, что взаимные импортные пошлины в отношении продукции 969 стран начали действовать ровно в полночь 7 августа по местному времени, что соответствует 07:00 по Москве. Об этом он объявил у себя в соцсети TruthSocial.

«Взаимные пошлины вступают в силу в полночь», — написал американский лидер.

В своём сообщении глава Белого дома подчеркнул, что эти меры позволят привлечь в американскую экономику миллиарды долларов. По его мнению, большая часть поступлений будет получена от стран, которые на протяжении многих лет злоупотребляли благосклонностью США в торговых отношениях.

Указ о введении пошлин от 15% до 41% для 69 стран Трамп подписал 1 августа. Наибольшие налоги установлены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%). Также Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины в отношении Индии, поскольку президент США недоволен, что страна продолжает покупать нефть у России. Нью-Дели счёл такие меры несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми.

Владимир Озеров
