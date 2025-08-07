Трамп подтвердил вступление в силу пошлин против 69 стран в полночь 7 августа

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил, что взаимные импортные пошлины в отношении продукции 969 стран начали действовать ровно в полночь 7 августа по местному времени, что соответствует 07:00 по Москве. Об этом он объявил у себя в соцсети TruthSocial.

«Взаимные пошлины вступают в силу в полночь», — написал американский лидер.

В своём сообщении глава Белого дома подчеркнул, что эти меры позволят привлечь в американскую экономику миллиарды долларов. По его мнению, большая часть поступлений будет получена от стран, которые на протяжении многих лет злоупотребляли благосклонностью США в торговых отношениях.