Трамп подтвердил вступление в силу пошлин против 69 стран в полночь 7 августа
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил, что взаимные импортные пошлины в отношении продукции 969 стран начали действовать ровно в полночь 7 августа по местному времени, что соответствует 07:00 по Москве. Об этом он объявил у себя в соцсети TruthSocial.
«Взаимные пошлины вступают в силу в полночь», — написал американский лидер.
В своём сообщении глава Белого дома подчеркнул, что эти меры позволят привлечь в американскую экономику миллиарды долларов. По его мнению, большая часть поступлений будет получена от стран, которые на протяжении многих лет злоупотребляли благосклонностью США в торговых отношениях.
Указ о введении пошлин от 15% до 41% для 69 стран Трамп подписал 1 августа. Наибольшие налоги установлены для Сирии (41%), Лаоса (40%), Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака (35%) и Сербии (35%). Также Вашингтон ввёл 25-процентные пошлины в отношении Индии, поскольку президент США недоволен, что страна продолжает покупать нефть у России. Нью-Дели счёл такие меры несправедливыми, необоснованными и неприемлемыми.