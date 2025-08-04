Президент США Дональд Трамп решил существенно усложнить финансовые потоки, которыми Швейцария извлекает выгоду из американского рынка. С 7 августа вступают в силу импортные пошлины в размере 39% на швейцарские товары — самая высокая ставка среди европейских стран. Такое жёсткое решение направлено на то, чтобы «обрубить швейцарцам каналы дополнительного заработка, чтобы они «не наглели в отношении простых американцев», объяснил политолог и публицист Юрий Самонкин.

«Швейцарские товары всегда имеют дорогую стоимость на официальном рынке, то есть они всегда облагаются достаточно высоким налогом и, конечно же, швейцарские товары пользуются спросом на рынке США, но они идут достаточно по высокой цене. То есть швейцарцы очень сильно зарабатывают на американской экономике», — пояснил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Таким образом, новые тарифы от Вашингтона — это не просто экономический ход, а сигнал о нежелании Трампа мириться с «нечестными экономическими практиками» европейских стран. Он намерен диктовать свои правила и ставить интересы американцев превыше всего.