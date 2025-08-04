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Регион
4 августа, 12:16

Загадки Трампа: В РФ допустили присутствие атомных подлодок США в Японском море

Военэксперт Дандыкин: Трамп, вероятно, отправил атомные подлодки в Японское море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Merkushev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Merkushev

Президент США Дональд Трамп мог направить атомные подводные лодки в район Японского моря. С таким предположением в беседе с «Ридусом» выступил капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

По мнению эксперта, наиболее вероятно, что американские АПЛ находятся именно в акватории Японского моря, где в это время проходят совместные военно-морские учения России и Китая под названием «Морское взаимодействие — 2025». Кроме того, по его словам, часть подводных лодок могла занять позиции в Средиземном море, что также имеет важное значение для контроля над морскими путями.

«Если говорить о Северном Ледовитом океане, там американские атомные подлодки дежурят постоянно», — отметил Дандыкин.

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Напомним, что огорчённый заявлениями зампреда Совбеза РФ Медведева глава Белого дома сообщил, что американские подводные лодки были направлены в «соответствующие регионы» поближе к России. Вернее, они уже там находятся. При этом их местоположение никто не раскрывает, однако в Кремле относятся к этому спокойно, ведь подлодки США и без пламенных речей Трампа несут своё боевое дежурство.

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Владимир Озеров
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