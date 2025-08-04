Загадки Трампа: В РФ допустили присутствие атомных подлодок США в Японском море

По мнению эксперта, наиболее вероятно, что американские АПЛ находятся именно в акватории Японского моря, где в это время проходят совместные военно-морские учения России и Китая под названием «Морское взаимодействие — 2025». Кроме того, по его словам, часть подводных лодок могла занять позиции в Средиземном море, что также имеет важное значение для контроля над морскими путями.