В Кремле отреагировали на заявления Трампа о походе двух ядерных подлодок США
Песков: Ядерные подлодки США несут боевое дежурство и без заявлений политиков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об отправке двух ядерных подлодок «в нужный регион» после его словесного конфликта с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.
«В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс», — отметил представитель Кремля.
Напомним, у президента США состоялась перепалка в Сети с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Трамп счёл заявления российского политика провокационными и в ответ отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы». Сегодня стало известно, что эти подлодки «прибыли в регион, где они должны быть». Ни Белый дом, ни Пентагон не информировали о точном местоположении американских субмарин.