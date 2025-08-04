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Регион
4 августа, 09:27

В Кремле отреагировали на заявления Трампа о походе двух ядерных подлодок США

Песков: Ядерные подлодки США несут боевое дежурство и без заявлений политиков

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа об отправке двух ядерных подлодок «в нужный регион» после его словесного конфликта с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым.

«В данном случае очевидно, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве. Это постоянный процесс», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, у президента США состоялась перепалка в Сети с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Трамп счёл заявления российского политика провокационными и в ответ отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы». Сегодня стало известно, что эти подлодки «прибыли в регион, где они должны быть». Ни Белый дом, ни Пентагон не информировали о точном местоположении американских субмарин.

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Александра Вишнякова
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