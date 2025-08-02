«Это не шутка!» Трампу советуют всерьёз отнестись к словам Медведева о «Мёртвой руке»

Заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева об отечественной системе ядерного сдерживания «Периметр», которую в западных странах называют «Мёртвая рука», нельзя считать шуткой или фигурой речи, уверен политолог Дмитрий Матюшенков. По его словам, политик адресовал своё предупреждение не столько президенту США Дональду Трампу, сколько всему Западу.

Тем самым Медведев продемонстрировал военно-политическим элитам, что Россия не позволит безответно атаковать её в условиях, когда на Западе открыто рассуждают об обезглавливающем ударе по нашей стране. Более того, несмотря на смену поколений вооружений и изменения в глобальной политике, система «Периметр» всё ещё модернизируется и сохраняет боеспособность.