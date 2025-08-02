«Это не шутка!» Трампу советуют всерьёз отнестись к словам Медведева о «Мёртвой руке»
Политолог Матюшенков: Заявление Медведева о «Мёртвой руке» не является шуткой
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева об отечественной системе ядерного сдерживания «Периметр», которую в западных странах называют «Мёртвая рука», нельзя считать шуткой или фигурой речи, уверен политолог Дмитрий Матюшенков. По его словам, политик адресовал своё предупреждение не столько президенту США Дональду Трампу, сколько всему Западу.
Тем самым Медведев продемонстрировал военно-политическим элитам, что Россия не позволит безответно атаковать её в условиях, когда на Западе открыто рассуждают об обезглавливающем ударе по нашей стране. Более того, несмотря на смену поколений вооружений и изменения в глобальной политике, система «Периметр» всё ещё модернизируется и сохраняет боеспособность.
«Отсылка к «Мёртвой руке» — это не шутка и не фигура речи. Это напоминание, что ядерное сдерживание России основано не только на арсенале, но и на автоматизированной логике гарантированного возмездия, в которой не существует сценария победы над Россией через внезапный обезглавливающий удар», — отметил собеседник «Царьграда».
Ранее Трамп заявил о полной готовности США к ядерной войне в ответ на вопрос о предупреждение Медведева о риске прямого конфликта из-за его резкой риторики. Полемика между политиками началась в соцсетях после заявления Трампа о сокращении 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев ответил на угрозы, напомнив о системе «Мёртвая рука». Затем Трамп отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы», но куда именно, не ответили ни в Белом доме, ни в Пентагоне.