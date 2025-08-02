Президент США Дональд Трамп понимает, что санкционная война против России дала обратный эффект, ударив по экономике западных странах. Попытки оказать давление на Москву лишь сблизили её с антизападными силами. РФ сегодня перестраивает промышленность и армию, а также диверсифицирует поставки энергоносителей. Об этом рассказал политолог Дмитрий Аграновский.

«Чем больше вводят санкции против России, чем больше оказывается давление на Россию, тем больше РФ фактически укрепляет свой суверенитет и сближается с тем же Китаем и с другими странами, у которых с США проблемные отношения», — отметил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Однако, по словам эксперта, Трамп, хоть и менее зависим от американской политической системы, чем его предшественник Джо Байден, но всё равно остаётся её частью. Именно истеблишмент США мешает лидеру республиканцев решить конфликт на Украине, чтобы исчезла «сама основа конфликта» с Россией. Но если президент продолжит подыгрывать элитам Вашингтона, то может довести мир до грани ядерной войны.

«Народы Европы и США в ужасе от такой перспективы. Любая эскалация конфликта очень сильно ударит и по Европе, и по США», — подчеркнул политолог, оценив вероятность ядерного конфликта как достаточно низкую.