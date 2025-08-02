Трамп заявил о полной готовности США к ядерной войне

Президент США Дональд Трамп заявил о полной готовности Вашингтона к ядерной войне. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о заявлении зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», — отметил американский лидер.