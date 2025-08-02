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Регион
1 августа, 23:10

Трамп заявил о полной готовности США к ядерной войне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил о полной готовности Вашингтона к ядерной войне. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос журналистов о заявлении зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Медведев заговорил о ядерном оружии, а когда речь заходит о ядерном, мы должны быть готовы. И мы полностью готовы», — отметил американский лидер.

Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что резкая риторика Трампа не просто усугубляет конфликт. Она несёт прямую угрозу войны между двумя странами.

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Полемика между политиками началась в соцсетях после заявления Трампа от 28 июля, где он объявил о сокращении 50-дневного срока для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев ответил на угрозы Трампа, напомнив о российской системе ядерного сдерживания «Мёртвая рука». В результате Трамп заявил, что отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы». Куда именно, не ответили ни в Белом доме, ни в Пентагоне.

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Лия Мурадьян
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