Трамп уклончиво ответил на вопрос о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным до истечения 10-дневного срока, установленного им для урегулирования ситуации на Украине.

«Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», – заявил Трамп журналистам в пятницу, находясь на южной лужайке Белого дома.

Его ответ оставил открытым вопрос о том, готов ли он напрямую общаться с Путиным и какие темы могут быть обсуждены во время потенциальных переговоров.