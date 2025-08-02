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1 августа, 22:42

Трамп уклончиво ответил на вопрос о встрече с Путиным

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным до истечения 10-дневного срока, установленного им для урегулирования ситуации на Украине.

«Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», – заявил Трамп журналистам в пятницу, находясь на южной лужайке Белого дома.

Его ответ оставил открытым вопрос о том, готов ли он напрямую общаться с Путиным и какие темы могут быть обсуждены во время потенциальных переговоров.

«Миротворец» Трамп — он такой: Военкор оценил приказ отправить ядерные подлодки
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Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп объяснил отправку атомных подлодок после перепалки с зампредом Совзбеза РФ Дмитрием Медведевым. По словам главы Белого дома, он отдал соответствующий приказ во имя безопасности американцев.

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Юния Ларсон
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