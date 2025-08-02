Трамп уклончиво ответил на вопрос о встрече с Путиным
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп не исключил возможности переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным до истечения 10-дневного срока, установленного им для урегулирования ситуации на Украине.
«Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. И мы посмотрим, что будет дальше», – заявил Трамп журналистам в пятницу, находясь на южной лужайке Белого дома.
Его ответ оставил открытым вопрос о том, готов ли он напрямую общаться с Путиным и какие темы могут быть обсуждены во время потенциальных переговоров.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп объяснил отправку атомных подлодок после перепалки с зампредом Совзбеза РФ Дмитрием Медведевым. По словам главы Белого дома, он отдал соответствующий приказ во имя безопасности американцев.