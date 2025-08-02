Угроза озвучена: Трамп объяснил отправку атомных подлодок после перепалки с Медведевым
Трамп приказал перебросить две атомные подлодки для безопасности американцев
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп сообщил о переброске двух атомных подводных лодок Военно-морских сил страны, подчеркнув, что это решение принято для обеспечения безопасности американских граждан. По его словам, мера является прямым ответом на недавние высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
«Мы просто должны быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно. Так что я это делаю на основании безопасности нашего народа», – заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Ранее американский лидер уже упоминал о направлении двух атомных подводных лодок в «соответствующие регионы» после, как он выразился, «крайне провокационных» высказываний Медведева. Трамп также подчеркивал, что «слова имеют значение и нередко приводят к непреднамеренным последствиям».
Напомним, публичная полемика между двумя политиками началась в социальных сетях после того, как 28 июля Трамп объявил о сокращении 50-дневного срока, отведённого для достижения перемирия между Россией и Украиной. В ответ на это Медведев призвал главу Белого дома не забывать, что Россия – не Израиль, а каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне с его собственной страной. Трамп, в свою очередь, отреагировал на это жёстким постом, предупредив Медведева, что тот «заходит на очень опасную территорию». После этого зампред Совбеза РФ вновь выступил с заявлением, отметив, что если его слова «вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой».