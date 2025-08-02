Угроза озвучена: Трамп объяснил отправку атомных подлодок после перепалки с Медведевым

Президент США Дональд Трамп сообщил о переброске двух атомных подводных лодок Военно-морских сил страны, подчеркнув, что это решение принято для обеспечения безопасности американских граждан. По его словам, мера является прямым ответом на недавние высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Мы просто должны быть осторожными. Была озвучена угроза, и мы не думали, что это уместно. Так что я это делаю на основании безопасности нашего народа», – заявил Трамп журналистам в Белом доме.