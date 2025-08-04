Запугать или заткнуть рот? Раскрыт смысл «пустого» заявления Трампа о ядерных подлодках

Заявление Трампа надо рассматривать в большей степени как попытку запугать Российскую Федерацию и, наверное, в определённом смысле «заткнуть рот» и Медведеву. Трамп пытается создать общественное мнение и воздействовать на него. Дело в том, что подводные лодки работают по тем сценариям, которые есть. А придумал он про подводные лодки только потому, что они под водой, их не видно — очень удобно.