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Регион
4 августа, 12:05

Запугать или заткнуть рот? Раскрыт смысл «пустого» заявления Трампа о ядерных подлодках

Политолог Перенджиев: Слова Трампа о подлодках — это игра, чтобы запугать РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Заявление президента США Дональда Трампа об отправке американских ядерных подлодок «в нужные регионы» — это просто игра, чтобы заставить Москву нервничать. Однако для переживаний нет никакого повода: субмарины и так ходят своими маршрутами — как американские, так и российские. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Александр Перенджиев.

Заявление Трампа надо рассматривать в большей степени как попытку запугать Российскую Федерацию и, наверное, в определённом смысле «заткнуть рот» и Медведеву. Трамп пытается создать общественное мнение и воздействовать на него. Дело в том, что подводные лодки работают по тем сценариям, которые есть. А придумал он про подводные лодки только потому, что они под водой, их не видно — очень удобно.

Александр Перенджиев

Политолог

Заявление Трампа надо рассматривать в большей степени как попытку запугать Российскую Федерацию и, наверное, в определённом смысле «заткнуть рот» и Медведеву. Трамп пытается создать общественное мнение и воздействовать на него. Дело в том, что подводные лодки работают по тем сценариям, которые есть. А придумал он про подводные лодки только потому, что они под водой, их не видно — очень удобно.
Заявление Трампа надо рассматривать в большей степени как попытку запугать Российскую Федерацию и, наверное, в определённом смысле «заткнуть рот» и Медведеву. Трамп пытается создать общественное мнение и воздействовать на него. Дело в том, что подводные лодки работают по тем сценариям, которые есть. А придумал он про подводные лодки только потому, что они под водой, их не видно — очень удобно.
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Перенджиев не исключил, что Вашингтон просто пытается заставить Москву нервничать, поскольку передвижения подлодок не прекращаются, но при этом они и не афишируются.

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Напомним, у президента США состоялась перепалка в Сети с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Трамп счёл заявления российского политика провокационными и в ответ отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы». Сегодня стало известно, что эти подлодки «прибыли туда, где они должны быть». Ни Белый дом, ни Пентагон не информировали о точном местоположении американских субмарин. В Кремле же отреагировали спокойно, напомнив, что ядерные подлодки США несут боевое дежурство независимо от заявлений политиков.

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Екатерина Хмелева
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