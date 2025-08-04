Запугать или заткнуть рот? Раскрыт смысл «пустого» заявления Трампа о ядерных подлодках
Политолог Перенджиев: Слова Трампа о подлодках — это игра, чтобы запугать РФ
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Заявление президента США Дональда Трампа об отправке американских ядерных подлодок «в нужные регионы» — это просто игра, чтобы заставить Москву нервничать. Однако для переживаний нет никакого повода: субмарины и так ходят своими маршрутами — как американские, так и российские. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Александр Перенджиев.
Заявление Трампа надо рассматривать в большей степени как попытку запугать Российскую Федерацию и, наверное, в определённом смысле «заткнуть рот» и Медведеву. Трамп пытается создать общественное мнение и воздействовать на него. Дело в том, что подводные лодки работают по тем сценариям, которые есть. А придумал он про подводные лодки только потому, что они под водой, их не видно — очень удобно.
Перенджиев не исключил, что Вашингтон просто пытается заставить Москву нервничать, поскольку передвижения подлодок не прекращаются, но при этом они и не афишируются.
Напомним, у президента США состоялась перепалка в Сети с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Трамп счёл заявления российского политика провокационными и в ответ отправил две атомные подлодки в «соответствующие регионы». Сегодня стало известно, что эти подлодки «прибыли туда, где они должны быть». Ни Белый дом, ни Пентагон не информировали о точном местоположении американских субмарин. В Кремле же отреагировали спокойно, напомнив, что ядерные подлодки США несут боевое дежурство независимо от заявлений политиков.