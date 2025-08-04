Военный эксперт объяснил, стоит ли опасаться переброски атомных подлодок Трампа
Военэксперт Кнутов: Переброска подводных лодок США ближе к РФ — шпионская акция
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Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что принял решение отправить несколько американских атомных подлодок «поближе к России». Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, насколько это опасно для нашей страны.
По словам Кнутова, США обладали семью десятками атомных подлодок четырёх классов. Они оснащены ракетами «Трайдент», которым уже 35 лет от роду.
«Сейчас стоят «Трайдент II». Их дальность 11300 км. Они отличаются высокой точностью. На каждой лодке типа «Огайо» от 8 до 14 блоков с наводимой боевой частью. То есть две могут нести до 28 блоков», — приводит kp.ru слова эксперта.
Он отметил, что российские системы ПВО и ПРО надёжно прикрывают нашу страну, в особенности — московский промышленный район. Однако сейчас никто в мире не может перехватить запущенный ядерный блок.
Но есть и хорошая весть — российские подлодки тоже дежурят у берегов США. Они оснащаются «Булавами» и «Цирконами». Если подводная лодка встанет даже в 1000 км от Соединённых Штатов, то снаряд с неё будет бить не менее, чем на тысячу километров вглубь американской территории.
Ранее глава Белого дома разозлился заявлениями зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и заявил об отправке подлодок США «куда-то поближе к России». В Пентагоне, разумеется, не уточнили, где именно они будут расположены. В Кремле такими новостями не впечатлились, отметив, что про боевое дежурство подводных лодок и так всем известно.