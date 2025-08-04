Военный эксперт объяснил, стоит ли опасаться переброски атомных подлодок Трампа

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что принял решение отправить несколько американских атомных подлодок «поближе к России». Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, насколько это опасно для нашей страны.

По словам Кнутова, США обладали семью десятками атомных подлодок четырёх классов. Они оснащены ракетами «Трайдент», которым уже 35 лет от роду.

«Сейчас стоят «Трайдент II». Их дальность 11300 км. Они отличаются высокой точностью. На каждой лодке типа «Огайо» от 8 до 14 блоков с наводимой боевой частью. То есть две могут нести до 28 блоков», — приводит kp.ru слова эксперта.

Он отметил, что российские системы ПВО и ПРО надёжно прикрывают нашу страну, в особенности — московский промышленный район. Однако сейчас никто в мире не может перехватить запущенный ядерный блок.