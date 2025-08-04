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4 августа, 10:04

Нарциссизм вместо деменции: Психиатр «раскрыл» истинный диагноз Трампа

Психиатр Шуров: Трамп на фоне Байдена — просто Эйнштейн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff

Американский президент Дональд Трамп, несмотря на возраст и эпатажные высказывания, не демонстрирует признаков деменции. Об этом заявил врач-психиатр Василий Шуров в интервью Life.ru.

По словам специалиста, поведение Трампа часто ошибочно принимают за признаки расстройства.

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Он может говорить вызывающие вещи, чтобы оказаться в центре внимания. Но это скорее особенности характера — нарциссизм, эгоцентризм, стратегическое эпатирование — а не болезнь.

врач-психиатр Василий Шуров

Шуров также сравнил нынешнего главу США с его предшественником: «У нас был пример деменции — Джо Байден. Дезориентированный человек, зависимый от телесуфлёра. На его фоне Трамп — просто Эйнштейн: энергичен, в хорошей форме, активно работает».

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По мнению врача, говорить о нарушениях когнитивного характера в случае с Трампом «не только рано, но и неправильно».

«Да, он не слушает советников, принимает решения единолично, но это — не болезнь. Это стиль управления», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее The Guardian написал, что американские психологи обеспокоены резкими и нелогичными высказываниями президента США Дональда Трампа. По мнению специалистов, 79-летний политик может страдать от деменции, хотя сам он уверяет, что «в лучшей форме, чем когда-либо».

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Ольга Годуненко
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