Нарциссизм вместо деменции: Психиатр «раскрыл» истинный диагноз Трампа

Американский президент Дональд Трамп, несмотря на возраст и эпатажные высказывания, не демонстрирует признаков деменции. Об этом заявил врач-психиатр Василий Шуров в интервью Life.ru.

По словам специалиста, поведение Трампа часто ошибочно принимают за признаки расстройства.

Он может говорить вызывающие вещи, чтобы оказаться в центре внимания. Но это скорее особенности характера — нарциссизм, эгоцентризм, стратегическое эпатирование — а не болезнь. врач-психиатр Василий Шуров

Шуров также сравнил нынешнего главу США с его предшественником: «У нас был пример деменции — Джо Байден. Дезориентированный человек, зависимый от телесуфлёра. На его фоне Трамп — просто Эйнштейн: энергичен, в хорошей форме, активно работает».

По мнению врача, говорить о нарушениях когнитивного характера в случае с Трампом «не только рано, но и неправильно».

«Да, он не слушает советников, принимает решения единолично, но это — не болезнь. Это стиль управления», — заключил собеседник Life.ru.