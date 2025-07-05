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5 июля, 10:02

Физиогномист раскрыл, есть ли у Трампа деменция

Физиогномист Воеводин: У Трампа нет деменции, он абсолютно в здравом уме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

Президента США Дональда Трампа заподозрили в деменции после его недавней пресс-конференции во Флориде. Физиогномист Олег Воеводин в беседе с 360.ru заявил, что не увидел в поведении и речи американского лидера признаков, указывающих на развитие заболевания.

По словам эксперта, Трамп пытается акцентировать внимание слушателей на своих словах. Воеводин отметил, что на последних фото и видео видно, как президент замыкается в себе, становится закрытым и не желает никого слушать, демонстрируя установку идти своим путём. Он добавил, что Трамп не выглядит обеспокоенным или переживающим.

«Насчёт деменции скажу так, что нет абсолютно: он в здравом уме. Здесь не вижу проблем ни по чертам лица, ни по другим признакам», — заверил физиогномист.

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Напомним, заявления Трампа на пресс-конференции по случаю запуска флоридского миграционного центра «Аллигаторовый Алькатрас» вновь подняли вопрос о его психическом состоянии. Поводом стали его слова журналистам о планах лично «проводить много времени» в этом центре и самоназвание «заключённым».

Александра Мышляева
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