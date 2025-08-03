Боевые корабли России и Китая вошли в Японское море под «Прощание славянки»

Из Владивостока в акваторию Японского моря вышли корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая для проведения практического этапа совместных учений «Морское взаимодействие – 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Перед выходом экипажи кораблей собрались на главном причале, где состоялось общее построение. Земляков пришли поддержать представители китайской диаспоры Приморского края, а оркестр штаба ТОФ исполнил знаменитый марш «Прощание славянки», задав торжественный настрой.

После выхода в залив Петра Великого российские и китайские суда сформировали единый отряд и приступили к тренировкам по отработке связи и совместному маневрированию. В состав группы вошли большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Громкий», эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи». Спасательные суда «Игорь Белоусов» и «Сиху», а также дизель-электрические подводные лодки обеих стран заняли район для отработки спасательных операций.

Морская часть традиционных российско-китайских учений продлится до 5 августа 2025 года. Военнослужащие ВМФ России и ВМС НОАК при поддержке морской авиации совершенствуют совместные действия по поиску и спасению, выполняют противолодочные задачи, тренируют противовоздушную оборону и проводят артиллерийские стрельбы на одном из полигонов боевой подготовки Тихоокеанского флота.