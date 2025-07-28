Минобороны ФРГ объявило об ответе на приказ Путина усилить мощь ВМФ России

Правительство Германии прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о планах по модернизации Военно-морского флота России. На слова главы государства во время брифинга отреагировал представитель Минобороны ФРГ Кеннет Хармс.

«Мы это принимаем, конечно, к сведению», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Хармс также отметил, что Германия инвестирует в развитие собственных военно-морских сил, реализуя масштабные проекты, включая приобретение новых кораблей, таких как фрегаты и корветы.