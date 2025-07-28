Минобороны ФРГ объявило об ответе на приказ Путина усилить мощь ВМФ России
Минобороны ФРГ: Германия приняла к сведению слова Путина об оснащении ВМФ России
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Правительство Германии прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о планах по модернизации Военно-морского флота России. На слова главы государства во время брифинга отреагировал представитель Минобороны ФРГ Кеннет Хармс.
«Мы это принимаем, конечно, к сведению», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Хармс также отметил, что Германия инвестирует в развитие собственных военно-морских сил, реализуя масштабные проекты, включая приобретение новых кораблей, таких как фрегаты и корветы.
Ранее Владимир Путин в ходе проверки учений «Июльский шторм» в рамках Дня ВМФ России по видеосвязи заявил о намерении Москвы продолжать оснащение флота современной техникой и совершенствовать подготовку личного состава. Глава государства заявил, что ВМФ обретёт новую мощь и расширит свои возможности после преобразования пяти бригад морской пехоты в дивизии.