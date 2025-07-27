Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 10:52

Приказ Путина усилит ударную мощь ВМФ России

Путин: Пять бригад морской пехоты преобразуют в дивизии, что усилит мощь ВМФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Военно-морской флот России обретёт новую мощь и расширит свои возможности после преобразования пяти бригад морской пехоты в дивизии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, проверяя по ВКС ход учений «Июльский шторм».

«В ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, при этом две из них — уже в этом году. В итоге качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности флота», — подчеркнул он.

По словам главы государства, защита безопасности, суверенитета, интересов России является ключевой задачей для военного флота, как и для сухопутной армии.

В США признали превосходство российских подлодок
В США признали превосходство российских подлодок

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл на территорию Главного адмиралтейства в Санкт-Петербурге, его встретил почётный караул троекратным «Ура». Поездка организована в рамках Дня Военно-Морского флота страны.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • День ВМФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar