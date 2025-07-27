Приказ Путина усилит ударную мощь ВМФ России

Военно-морской флот России обретёт новую мощь и расширит свои возможности после преобразования пяти бригад морской пехоты в дивизии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, проверяя по ВКС ход учений «Июльский шторм».

«В ближайшее время пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, при этом две из них — уже в этом году. В итоге качественно возрастут ударная мощь и боевые возможности флота», — подчеркнул он.

По словам главы государства, защита безопасности, суверенитета, интересов России является ключевой задачей для военного флота, как и для сухопутной армии.