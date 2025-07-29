Военные учения США пройдут в Арктике с 1 по 31 августа

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) совместно с северным командованием организует учения в Арктике. Об этом говорится в официальном аккаунте командования в соцсети Х.

Манёвры под названием «Арктический край» запланированы с 1 по 31 августа. В мероприятиях участвуют подразделения противовоздушной обороны, ВВС, сухопутные войска, ВМС, морская пехота и силы спецопераций.

Основные задачи учений заключаются в выполнении функций управления и контроля в интересах защиты нации в Арктическом регионе. Также они включают открытие операций на Аляске, в том числе в порту Маккензи, и демонстрацию готовности. NORAD отмечает, что эти учения проходят ежегодно.