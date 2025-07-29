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29 июля, 02:39

Военные учения США пройдут в Арктике с 1 по 31 августа

Военные учения США. Обложка © norad.mil

Военные учения США. Обложка © norad.mil

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) совместно с северным командованием организует учения в Арктике. Об этом говорится в официальном аккаунте командования в соцсети Х.

Манёвры под названием «Арктический край» запланированы с 1 по 31 августа. В мероприятиях участвуют подразделения противовоздушной обороны, ВВС, сухопутные войска, ВМС, морская пехота и силы спецопераций.

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Основные задачи учений заключаются в выполнении функций управления и контроля в интересах защиты нации в Арктическом регионе. Также они включают открытие операций на Аляске, в том числе в порту Маккензи, и демонстрацию готовности. NORAD отмечает, что эти учения проходят ежегодно.

Ранее Life.ru сообщал, как Китай построил точную копию авианосца США для военных учений. Копия длиной 337 метров, шириной до 78 метров и высотой 76 метров детально повторяет корабль «Джеральд Форд», включая даже окраску.

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Лия Мурадьян
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