Армия Молдавии примет участие в учениях Agile Spirit 2025 в Грузии

С 23 июля по 7 августа военнослужащие ВС Молдавии будут участвовать в многонациональных учениях Agile Spirit 2025 на учебных базах в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба молдавского министерства обороны.

«Военнослужащие Национальной армии примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025, которые пройдут с 23 июля по 7 августа на учебных центрах в Грузии. Молдавские офицеры, сержанты и солдаты будут взаимодействовать с военными из [стран НАТО] Румынии, Болгарии, США, Польши, Литвы, Грузии [не в НАТО] и других государств-участников», — говорится в официальном заявлении.

Основные цели учений — повышение боеготовности, оперативной совместимости между армиями стран-партнёров и отработка взаимодействия в миротворческих операциях. Молдавские военные участвуют в программе Agile Spirit с 2023 года. Учения проходят на фоне усиления военного сотрудничества Молдовы с NATO, хотя официально страна не является членом альянса.