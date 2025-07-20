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Регион
20 июля, 17:27

Армия Молдавии примет участие в учениях Agile Spirit 2025 в Грузии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

С 23 июля по 7 августа военнослужащие ВС Молдавии будут участвовать в многонациональных учениях Agile Spirit 2025 на учебных базах в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба молдавского министерства обороны.

«Военнослужащие Национальной армии примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025, которые пройдут с 23 июля по 7 августа на учебных центрах в Грузии. Молдавские офицеры, сержанты и солдаты будут взаимодействовать с военными из [стран НАТО] Румынии, Болгарии, США, Польши, Литвы, Грузии [не в НАТО] и других государств-участников», говорится в официальном заявлении.

Основные цели учений — повышение боеготовности, оперативной совместимости между армиями стран-партнёров и отработка взаимодействия в миротворческих операциях. Молдавские военные участвуют в программе Agile Spirit с 2023 года. Учения проходят на фоне усиления военного сотрудничества Молдовы с NATO, хотя официально страна не является членом альянса.

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Недавно сближение Молдавии и НАТО прокомментировали в Службе внешней разведке РФ. В ведомстве считают, что президент страны Майя Санду пожертвует благополучием республики, фактически вручив её НАТО. Также в СВР полагают, что молдавское руководство может повторить путь Украины.

Юрий Лысенко
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