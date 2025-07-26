Китай построил точную копию авианосца США длиной 337 метров для военных учений

В пустыне Такла-Макан обнаружена точная копия американского авианосца «Джеральд Форд» (Gerald R. Ford), используемая для испытаний китайских противокорабельных ракет. Ещё в 2019 году американский Институт военно-морских сил (USNI) зафиксировал со спутника точные макеты кораблей.

Копия длиной 337 метров, шириной до 78 метров и высотой 76 метров детально повторяет корабль «Джеральд Форд», включая даже окраску. НОАК не впервые размещает подобные цели в пустыне — ранее SlashGear отмечал, что там же находится объект, похожий на эсминец класса Arleigh Burke.