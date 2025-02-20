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20 февраля, 06:25

В Китае разработали самую мощную в мире шпионскую камеру на базе лазера

Не вылезающие из своих лабораторий китайские учёные изготовили прототип самой мощной в мире шпионской камеры на базе лазера. Устройство может различать человеческие лица с низкой околоземной орбиты, сообщает South China Morning Post.

В Научно-исследовательском институте аэрокосмической информации Китайской академии наук провели испытания новой камеры на озере Цинхай. Учёным удалось сделать снимки с разрешением до уровня миллиметра с расстояния более ста километров. Устройство может быстро опознавать детали размером до 1,7 миллиметра, а также определять расстояние до объектов с точностью 15,6 миллиметра.

«Уровень детализации в 100 раз лучше, чем тот, который можно увидеть с помощью ведущих шпионских камер и телескопов, использующих линзы», — отметили авторы материала.

Эта разработка откроет Пекину возможность изучать спутники других стран в космосе и различать в них самые мельчайшие детали.

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Ранее учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) нашли на дне Тихого океана подозрительный предмет, напоминающий по виду яйцо из золота. Они считают, что его мог оставить некий хищник.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Владимир Озеров
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