Трамп перед введением пошлин провёл катастрофический разговор с президентом Швейцарии

Накануне объявления о новых пошлинах в отношении Швейцарии американский лидер Дональд Трамп провёл катастрофический разговор с коллегой Карин Келлер-Зуттер. Об этом говорится в публикации Financial Times.

Как отмечается в материале, политики общались на протяжении получаса. Швейцарская сторона надеялась на введение Соединёнными Штатами таможенной пошлины в десять процентов, однако Трампа интересовал лишь вопрос торгового дефицита с Берном в размере 39 миллиардов долларов в год.